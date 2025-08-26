Стабілізація під Добропіллям
​Трамп хоче дозволити 600 тисячам китайських студентів в’їзд до США, - Fox News

Наразі в університетах Сполучених Штатів навчається близько 270 тисяч студентів із КНР.

Президент США Дональд Трамп на тлі торговельних переговорів Вашингтона з Пекіном заявив, що близько 600 тисяч китайських студентів отримають дозвіл на в’їзд до Сполучених Штатів для навчання в американських коледжах та університетах.

Про це він сказав, виступаючи в Білому домі, повідомляє телеканал Fox News

"Я чую так багато історій, що ми не збираємося пускати їхніх студентів... Ми маємо намір дозволити їхнім студентам в’їжджати. Це дуже важливо, 600 тисяч студентів. … Ми збираємося порозумітися з Китаєм", – зазначив Трамп. 

Наразі в університетах Сполучених Штатів навчається близько 270 тисяч китайських студентів.

У травні держсекретар США Марко Рубіо оголосив про плани "агресивно скасувати" візи для громадян Китаю, особливо тих, хто пов’язаний із правлячою Комуністичною партією або чутливими для безпеки Штатів дослідницькими галузями. Також Держдеп тимчасово призупинив призначення нових співбесід для всіх іноземних студентів, що бажають навчатись у США, які відновив за місяць, у червні.

Відтоді Трамп поступово змінював тональність, а в червні наголосив, що він завжди вітав присутність у США студентів із Китаю.

  • 12 серпня Трамп підписав указ щодо заборони застосування підвищених тарифів на китайські товари тривалістю 90 днів.
