США готові надати авіаційну та розвідувальну підтримку силам безпеки в Україні після війни

При цьому Штати не планують направляти власні війська на територію України.

США готові долучитися до плану гарантій безпеки для України після завершення війни – Вашингтон не проти дати забезпечити авіаційну та розвідувальну підтримку силам безпеки, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Вашингтон запропонував надати стратегічні засоби забезпечення — розвідку, спостереження та рекогносцировку (ISR), системи командування і управління, а також елементи протиповітряної оборони. Крім того, у планах – участь американської авіації, логістики та наземних радарів для підтримки безпольотної зони, яку контролюватимуть європейські партнери.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив лідерам Європи, що Америка братиме участь у «координації» гарантій безпеки для України, щоб запобігти новій агресії з боку Росії після можливого мирного врегулювання. «Ми навіть не обговорювали деталей. Ми будемо брати участь із точки зору підтримки. Ми збираємось їм допомогти», — сказав Трамп журналістам.

Європейські країни, зокрема, Великобританія і Франція, формують «коаліцію охочих», яка пообіцяла захистити Україну від майбутніх нападів. Водночас у ЄС визнають, що будь-яке розгортання сил можливе лише за підтримки США, які забезпечать контроль і захист європейських військ.

У Білому домі підтвердили, що команда президента «продовжує взаємодіяти з російськими й українськими офіційними особами з метою організації зустрічі між Путіним і Володимиром Зеленським, щоб зупинити вбивства і покласти край війні».

Офіційні особи наголошують, що США не планують направляти власні війська на територію України. Серед представників адміністрації Трампа є й скептики щодо участі у післявоєнних гарантіях, зокрема, міністр оборони Піт Гегсет.