Мерц назвав Росію головною загрозою безпеці Європи і оголосив про план посилення збройних сил

До Бундесверу хочуть залучити більшу кількість молоді. 

Мерц назвав Росію головною загрозою безпеці Європи і оголосив про план посилення збройних сил
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: ОПУ

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав Росію найбільшою загрозою для миру в Європі і оголосив про необхідність посилити збройні сили країни. В дописі в X він сказав, що російська загроза полягає в гібридних атаках: саботажі, кібератаках і дезінформації.

Тому Німеччина діє рішуче і інтенсифікує координацію та робить суспільство більш стійким. Також країна хоче посилити збройні сили.

"Ми хочемо зміцнити Бундесвер у кадровому плані та зробити його більш привабливим для молоді. Зараз це відбувається з законом про модернізацію військової служби. Разом з цим ми імплементуємо центральний проєкт коаліційної угоди", – сказав він. 

З 2011 року в Німеччині немає призову на військову службу: до армії йдуть лише ті, хто хоче. Однак після початку повномасштабної війни в Україні в ФРН почалися дискусії про доцільність повернення до призову. 
