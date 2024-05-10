Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
ГоловнаСвіт

Німецькі політики знову дискутують про відновлення призову в армію, - ЗМІ

Німеччина скасувала призов у 2011 році.

Німецькі політики знову дискутують про відновлення призову в армію, - ЗМІ
Архівне фото
Фото: orion-art.ru

У Німеччині розвивається дискусія щодо можливого відновлення призову молоді до війська або на роботу у соціальних службах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Невдовзі міністр оборони Борис Пісторіус має внести свої пропозиції щодо зміни політики у питанні призову. Політики з СДПН та опозиційної ХДС зазначають, що вони відкриті до обговорень.

Один з лідерів СДПН Ларс Клінгбайль вже сказав, що вважає ідею слушною.

"Кожен молодий громадянин має запитати себе, чи може уявити свою службу країні… Це може бути Бундесвер, або цивільна служба у соціальних чи культурних установах. Ми маємо повертатися до цього", – зазначив він.

Клінгбайль пропонує, аби школи запрошували на спілкування зі старшокласниками військових Бундесверу, щоб ті могли розповісти про можливості служби.

"Це не матиме нічого спільного з прославлянням війни, а радше - буде як варіант розгляду рішення про свою майбутню кар’єру, а також для інформування про безпекову ситуацію", – зазначив політик. При цьому він відкинув повернення до попередньої моделі призову, що діяла раніше в Німеччині.

Зазначимо, що від "Християнських демократів" вже лунали пропозиції про відновлення загальнообов’язкової військової служби з огляду на зміну безпекової ситуації. У партії не хочуть, аби це було методом примусу чи впливу на молодь, але це необхідно у поточній безпековій ситуації, на тлі зростаючої загрози від авторитарних держав зі Сходу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies