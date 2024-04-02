Міністр фінансів Німеччини не хоче відновлення військового призову

Крістіан Лінднер, який очолює міністерство фінансів Німеччини та є лідером Вільної демократичної партії, заявив, що не підтримує повернення військового призову до бундесверу.

За словами політика, які цитує Welt, ліберали хочуть, щоб служба в армії залишалася добровільною справою.

Проте урядовець має і суто економічні причини виступати проти відновлення військового обов'язку. Міністр переконаний, що це потягне за собою занадто великі витрати, оскільки німецьке суспільство відчуває брак робочої сили через переважання людей поважного віку.

Лінднер пропонує розвивати військовий резерв, який має стати "настільки привабливим", щоб цю ініціативу підтримали навіть роботодавці.