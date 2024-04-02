Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)
Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
ГоловнаСвіт

Міністр фінансів Німеччини не хоче відновлення військового призову

Лідер ліберальної партії вважає повернення військового обов'язку економічно недоцільним. 

Міністр фінансів Німеччини не хоче відновлення військового призову
Міністр фінансів Крістіан Лінднер та очільниця МЗС Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Крістіан Лінднер, який очолює міністерство фінансів Німеччини та є лідером Вільної демократичної партії, заявив, що не підтримує повернення військового призову до бундесверу.

За словами політика, які цитує Welt, ліберали хочуть, щоб служба в армії залишалася добровільною справою.

Проте урядовець має і суто економічні причини виступати проти відновлення військового обов'язку. Міністр переконаний, що це потягне за собою занадто великі витрати, оскільки німецьке суспільство відчуває брак робочої сили через переважання людей поважного віку. 

Лінднер пропонує розвивати військовий резерв, який має стати "настільки привабливим", щоб цю ініціативу підтримали навіть роботодавці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies