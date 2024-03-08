​Міністр оборони Німеччини закликав припинити дискусії про відправку військ в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що дискусію про відправку військ до України треба припинити.
Про це повідомляє Tagesschau.
"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну. Зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", - сказав Пісторіус.
Водночас глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що зараз ніхто не підтримує ідею відправки військ в Україну.
"Але всі підтримують велику підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і це те, на чому ми маємо зосередитися зараз", - сказав він.
Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні
- 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні.
- Про свій намір не відправляти війська до України уже заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
- Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.