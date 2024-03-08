​Міністр оборони Німеччини закликав припинити дискусії про відправку військ в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що дискусію про відправку військ до України треба припинити.

Про це повідомляє Tagesschau.

"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну. Зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", - сказав Пісторіус.

Водночас глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що зараз ніхто не підтримує ідею відправки військ в Україну.

"Але всі підтримують велику підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і це те, на чому ми маємо зосередитися зараз", - сказав він.

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