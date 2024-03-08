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​Міністр оборони Німеччини закликав припинити дискусії про відправку військ в Україну

Пісторіус зазначив, що зараз триває дискусія.

​Міністр оборони Німеччини закликав припинити дискусії про відправку військ в Україну
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що дискусію про відправку військ до України треба припинити.

Про це повідомляє Tagesschau.

"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну. Зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", - сказав Пісторіус.

Водночас глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що зараз ніхто не підтримує ідею відправки військ в Україну.

"Але всі підтримують велику підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і це те, на чому ми маємо зосередитися зараз", - сказав він.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

  • 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні.
  • Про свій намір не відправляти війська до України уже заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
  • Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.
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