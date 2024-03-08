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У США солдата затримали за продаж військової інформації, зокрема про війну в Україні (оновлено)

За військові таємниці сержанту заплатили 42 тисячі доларів.

У США солдата затримали за продаж військової інформації, зокрема про війну в Україні (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Федеральна служба безпеки спільно з контррозвідкою армії США затримали сержанта Корбейна Шульца, який упродовж майже двох років був китайським шпигуном.

Як стверджує BBC, за передачу таємної військової інформації солдату заплатили 42 тисячі доларів. Серед документів були й ті, що стосувалися війни в Україні. Також Шульц крав для Китаю дані щодо Тайваню.

Оновлено. Радіо Свобода зазначає, що Шульца, який також є аналітиком розвідки, спочатку попросили надати документи, в яких “детально описуються уроки, які можна винести з війни Росії з Україною”.

А також те, “як ці уроки можна застосувати у контексті допомоги американців Тайваню у разі нападу (Китаю на острів, - ред.)”.

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Операцію із затримання зрадника провели у форті Кемпбелл в штаті Кентуккі. Серед доказів у справі фігурують повідомлення, які сержант надсилав контактній особі від китайської розвідки. У них він писав, що мріє бути "Джейсоном Борном" (персонаж книг та фільмів, спецагент – ред.) та купити на зароблені шпигунством гроші автомобіль BMW.  

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