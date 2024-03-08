Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Київ: слухав про ситуацію на полі бою і українську формулу миру

Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей 7 березня мав зустріч із українськими посадовцями та був на брифінгу в Офісі президента. Це вже друга поїздка китайського дипломата до України за час повномасштабної війни.

Вона була передбачена домовленостями президента України та лідера КНР під час телефонної розмови в квітні 2023. На сайті президента повідомили, що з українського боку участь у брифінгу взяли голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступники очільника Офісу Президента Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ігор Жовква, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Посол України в КНР Павло Рябікін, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Владислав Власюк.

"Ми цінуємо партнерство з Китаєм і сподіваємося, що сьогоднішні перемовини стануть іще одним кроком до поглиблення та зміцнення наших відносин", – сказав Андрій Єрмак.

Китайській делегації розповіли про стан на полі бою, функціонування "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих Росією українських дітей. Також їй продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, котрі були передані Росії та застосовуються нею для атак по території України.

Окрім того, з Лі Хуеєм провели зустрічі перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Йшлося про перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави на основі Української формули миру.

На сайті МЗС Китаю охарактеризували перемовини свого спецпредставника в Україні "відвертими" і "дружніми".

Увечері того ж дня спецпредставник Лі Хуей завершив свій візит в Україну та залишив Київ потягом.