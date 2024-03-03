Спецпредставник Китаю зустрівся у Москві із заступником глави МЗС РФ

Китай досі утримується від засудження Кремля і не називає дії РФ вторгненням.

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей 2 березня відвідав Москву, щоб обговорити так звану "українську кризу" із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним, пише Reuters.

Росій відомстві заявили, що між дипломатами відбувся "дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи". Зокрема було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки.

Раніше повідомлялося, що євразійський спецпредставник Китаю Лі Хуей на початку березня відвідає Україну, Росію та деякі країни Євросоюзу. Ця поїздка стане "другим раундом човникової дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи".