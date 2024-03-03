Спецпредставник Китаю зустрівся у Москві із заступником глави МЗС РФ

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей 2 березня відвідав Москву, щоб обговорити так звану "українську кризу" із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним, пише Reuters.
Росій відомстві заявили, що між дипломатами відбувся "дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи". Зокрема було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки.
- Раніше повідомлялося, що євразійський спецпредставник Китаю Лі Хуей на початку березня відвідає Україну, Росію та деякі країни Євросоюзу. Ця поїздка стане "другим раундом човникової дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи".
- Протягом усієї війни Китай утримувався від засудження свого стратегічного союзника Москви і не назвав дії РФ вторгненням. Це привело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів, які поставили під сумнів можливість Китаю стати потенційним посередником у конфлікті. Про відправлення спецпредставника до України та інших країн Пекін оголосив одразу після першої за час великої війни розмови Сі Цзіньпіна із президентом України – у квітні 2023.