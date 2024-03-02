Міноборони Німеччини підвтердило перехоплення розмови офіцерів ВПС, − ЗМІ

Міністерство оборони Німеччини підтвердило факт перехоплення розмови офіцерів військово-повітряних сил Люфтваффе щодо ракет.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу німецького оборонного відомства.
“Ми можемо загалом підтвердили те, що розмова між офіцерами була та її перехопили… Але зараз ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка циркулює в соціальних мережах”, − сказала представниця міністерства.
За її словами, буде проведено розслідування − не лише за фактом того, як міг статися витік інформації, але й чи не були змодифіковані частини версії, оприлюдненої в інтернеті.
Перевірку проведе Федеральне управління служби військової контррозвідки (BAMAD).
- Раніше стало відомо, що у Німеччині служба розвідки розпочала розслідування щодо отримання росіянами запису, на якому високопоставлені військовослужбовці Бундесверу обговорюють знищення Кримського мосту ракетами Taurus. 38-хвилинну розмову нібито командувача повітряних сил Інго Герхарца з іншим генералом та кількома офіцерами виклали в мережу російські пропагандисти.
- За попередніми даними, запис є автентичним, а його генерування штучним інтелектом у німецькій розвідці практично виключають. У розвідці з'ясували, що генерали знехтували заходами безпеки: говорили через незахищений канал, а один з них був в цей час у Сінгапурі та використав свій особистий мобільний телефон.
- Родеріх Кізеветтер, член німецького парламенту раніше заявив газеті Handelsblatt, що вважає інформацію про перехоплення розмови вірогідною. “Росія, звичайно, демонструє, наскільки активно вона використовує шпигунство та диверсію в рамках гібридної війни. Слід очікувати, що було перехоплено та “злито” набагато більше для того, щоб впливати на рішення, дискредитувати та маніпулювати людьми”, – заявив він.
- Офіційно німецька влада не має бажання передавати Україні ракети Taurus: канцлер Олаф Шольц спершу говорив, що це втягне Німеччину у війну, а потім висловив побоювання, що зброю могли б використати для ударів по Москві.