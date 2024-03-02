Міноборони Німеччини підвтердило перехоплення розмови офіцерів ВПС, − ЗМІ

Міністерство оборони Німеччини підтвердило факт перехоплення розмови офіцерів військово-повітряних сил Люфтваффе щодо ракет.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу німецького оборонного відомства.

“Ми можемо загалом підтвердили те, що розмова між офіцерами була та її перехопили… Але зараз ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка циркулює в соціальних мережах”, − сказала представниця міністерства.

За її словами, буде проведено розслідування − не лише за фактом того, як міг статися витік інформації, але й чи не були змодифіковані частини версії, оприлюдненої в інтернеті.

Перевірку проведе Федеральне управління служби військової контррозвідки (BAMAD).