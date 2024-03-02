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ГУР інформує: білоруси і росіяни не сторгувалися на виготовленні деталей до "Градів"

Не сторгувалися між собою два підсанкційні підприємства.

ГУР інформує: білоруси і росіяни не сторгувалися на виготовленні деталей до "Градів"
Фото: kremlin.ru

Головне управління розвідки інформує, що підприємства Росії та Білорусі не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомила пресслужба української розвідки у Telegram. Згідно з контрактом, білоруський підрядник, ВАТ "Волатавто", мав поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовникові ― ЗАТ "Специальное конструкторское бюро". Зокрема, рами, основи, напрямні труби, люльки  та інші елементи бойових машин. "Суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "волатавто" презентувала папери з розрахунками ― вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами  на 500-600%. Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій", ідеться у повідомленні ГУР. Через зниження якості продукції є високі ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град". У ГУР додали, що "обидва підприємства ― білоруське ВАТ "волатавто" та російське ЗАТ "спєциальноє конструкторскоє бюро" ― перебувають під дією міжнародних санкцій".

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