Обстріли Херсона: ворог пошкодив адмінбудівлю та житлові будинки

За добу ворог атакував 24 населені пункти Херсонської області. Під ворожими ударами опинився й обласний центр, де пошкоджено адмінбудівлю.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під обстрілами опинилися Берислав, Республіканець, Милове, Львове, Бургунку, Томарине, Зміївку, Олександрівку, Дніпровське, Янтарне, Понятівку, Токарівку, Іванівку, Берегове, Червоний маяк, Новоберислав, Станіслав, Антонівку, Придніпровське, Інженерне, Тягинку, Шляхове, Качкарівку та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 1 багатоповерхівка та 11 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю", — ідеться у повідомленні Прокудіна.

У населених пунктах Херсонщини пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Також зафіксовані влучання на територію ферми та заводу.