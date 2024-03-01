Україна може у наступні тижні отримати знайдені Чехією артилерійські снаряди

Подробиці про ці угоди поки не розголошуються.

У наступні кілька тижнів до України можуть надійти перші партії боєприпасів, які знайшла Чехія, розповів генеральний директор Чехії з оборонної політики та стратегії Ян Жірес.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ян Жірес зазначив, що низка європейських країн є частиною ініціативи, але не вказав, які країни фінансують закупівлі або з чиїх запасів прибудуть боєприпаси.

Він уточнив, що подробиці поставки, ймовірно, будуть розголошені після надходження боєприпасів.