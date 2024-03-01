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Україна може у наступні тижні отримати знайдені Чехією артилерійські снаряди

Подробиці про ці угоди поки не розголошуються.

Україна може у наступні тижні отримати знайдені Чехією артилерійські снаряди
Корпуси 155-мм снарядів виробництва Франції Forges de Tarbes, 2023 рік.
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

У наступні кілька тижнів до України можуть надійти перші партії боєприпасів, які знайшла Чехія, розповів генеральний директор Чехії з оборонної політики та стратегії Ян Жірес. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Ян Жірес зазначив, що низка європейських країн є частиною ініціативи, але не вказав, які країни фінансують закупівлі або з чиїх запасів прибудуть боєприпаси. 

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Він уточнив, що подробиці поставки, ймовірно, будуть розголошені після надходження боєприпасів.

  • Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування.

  • 26 лютого, на спільній пресконференції з прем'єром Болгарії, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні було надано лише 30% від обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів.
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