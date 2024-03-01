"Буде більше підтримки, готуємо нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів", - запевнив глава держави.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що цьогоріч Україна отримає винищувачі.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 1 березня.

"Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. У цьому році нові винищувачі – вони будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що його Офіс підготував "активну міжнародну роботу на березень.

"Буде більше підтримки, готуємо нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів. Ключове те, що Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку", - сказав Президент.