Один із них – взятий у полон ворожий розвідник, який є мешканець Мелітополя, але понад 12 років проживав на території Росії. Інший – мешканець Івано-Франківщини, який у 2018 році проходив у справі щодо торгівлі людьми.

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

За даними спецслужби, після початку повномасштабного вторгнення Росії вони добровільно “мобілізувалися” до підрозділів Південного військового округу країни-агресора.

У ході жорстоких боїв під Куп’янськом восени 2023 року один із фігурантів – розвідник штурмової групи окупантів, потрапив у полон. При цьому весь його підрозділ у складі 30 військових РФ був знищений українськими захисниками.

Іншого бойовика затримали у ході боєзіткнення під Авдіївкою.

За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, взятим у полон ворожим розвідником є мешканець Мелітополя, який понад 12 років проживав на території Росії. У жовтні 2023 року він «записався» до рядів окупаційних угруповань РФ та пройшов бойову підготовку на полігоні поблизу Курська. Після тренувань його включили до складу штурмової групи та відправили на передову у Харківській області.

Ще один зрадник – мешканець Івано-Франківщини, який у 2018 році проходив у справі щодо торгівлі людьми. Тоді, щоб уникнути покарання, він приховано виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де згодом вступив до лав бойовиків.

У вересні 2022 року його призначили гранатометником у 114-й окремій мотострілецькій бригаді РФ та відправили штурмувати позиції ЗСУ під Авдіївкою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠⁠ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Злочинні дії фігуранта з Прикарпаття кваліфіковано ще за фактами колабораційної діяльності та участі у терористичній організації.

Наразі зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нещодавно п’ятеро бойовиків-зрадників отримали по 15 років в’язниці. Всі засуджені є уродженцями України і добровільно перейшли на бік ворога.