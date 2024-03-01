На Волині викрили злочинну групу, яка незаконно переправила через кордон майже 170 осіб

На Волині працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі. Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість "послуг" складала 3,5 тис. доларів США з особи.

"З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі", - повідомили в ДБР.

За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.

Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Також подано до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває.