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На Волині викрили злочинну групу, яка незаконно переправила через кордон майже 170 осіб

Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість "послуг" складала 3,5 тис. доларів з особи.

На Волині викрили злочинну групу, яка незаконно переправила через кордон майже 170 осіб
Архівне фото
Фото: ОПУ

На Волині працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі. Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість "послуг" складала 3,5 тис. доларів США з особи.

"З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі", - повідомили в ДБР.

За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.

Інспекторці  повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Також подано до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває.

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