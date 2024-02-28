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48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження

Натомість 35% чоловіків готові долучитися до ЗСУ. Основний мотив - бажання захищати Батькіщину і помста ворогу.

48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
Військовослужбовець 37 37ї окремої бригада морської піхоти
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Майже половина чоловіків призовного віку (48,1%) не готові мобілізуватися. Натомість 35% чоловіків готові долучитися до Збройних сил України.

Про це свідчать результати опитування дослідницької агенції Info Sapiens, проведене на замовлення агенції Texty.org.ua.

Основний мотив передбачуваний і зрозумілий - бажання захищати Батькіщину. Цікаво, що помста ворогу також є значною мотивацією. І, хоча третина чоловіків каже, що їх втомило повсякденне життя і, вочевидь, вони не проти змінити його на армійське. Які саме аспекти "буденного життя" втомили не уточнювалось. 

Половина опитаних висловили готовність служити, якщо надійде повістка. У якій формі вона має надійти: від патруля ТЦК на вулиці чи на пошту, також не уточнювали.

А от доходи не відіграють важливої ролі

Серед основних причин, що демотивують українських чоловіків йти у ЗСУ, опитані називали недостатнє матеріальне забезпечення (65,6%), можливість отримати інвалідність або померти (64,1%), невизначеність строків служби (63,8%) та ймовірність потрапити до поганого командира (59,6%).

При цьому ймовірність потрапити до "поганого" командира опитаних лякає більше, ніж полон — 59,6% проти 50,8%. 

Законопроєкт про мобілізацію

  • Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Документ декілька разів переписували ще до першого читання. Зокрема, туди внесли підставу для демобілізації у вигляді 36 місяців служби (та це лише підстава, а рішення має ухвалювати Ставка). Також все ж вирішили скасувати строкову службу (але це вже зробили окремим законодавчим актом), натомість впровадити обов'язкову військову підготовку. Докладно – в матеріалі LB.
  • 7 лютого законопроєкт проголосували в першому читанні. Наступного дня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що до другого читання "суперечливі норми" в законопроєкті доопрацюють. 
  • Більше на цю тему: "Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?" на LB.
  • Проголосувати законопроєкт у другому читанні хочуть у перший тиждень березня.
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