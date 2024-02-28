48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження

Майже половина чоловіків призовного віку (48,1%) не готові мобілізуватися. Натомість 35% чоловіків готові долучитися до Збройних сил України.

Про це свідчать результати опитування дослідницької агенції Info Sapiens, проведене на замовлення агенції Texty.org.ua.

Основний мотив передбачуваний і зрозумілий - бажання захищати Батькіщину. Цікаво, що помста ворогу також є значною мотивацією. І, хоча третина чоловіків каже, що їх втомило повсякденне життя і, вочевидь, вони не проти змінити його на армійське. Які саме аспекти "буденного життя" втомили не уточнювалось.

Половина опитаних висловили готовність служити, якщо надійде повістка. У якій формі вона має надійти: від патруля ТЦК на вулиці чи на пошту, також не уточнювали.

А от доходи не відіграють важливої ролі.

Серед основних причин, що демотивують українських чоловіків йти у ЗСУ, опитані називали недостатнє матеріальне забезпечення (65,6%), можливість отримати інвалідність або померти (64,1%), невизначеність строків служби (63,8%) та ймовірність потрапити до поганого командира (59,6%).

При цьому ймовірність потрапити до "поганого" командира опитаних лякає більше, ніж полон — 59,6% проти 50,8%.

Законопроєкт про мобілізацію