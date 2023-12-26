Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?

Якою буде мобілізація по-новому, зокрема, про електронні повістки й відповідальність ухилянтів — у матеріалі LB.ua.

Зареєстрований документ передбачає можливість звільнитися за власним бажанням після 36 місяців безперервної служби, знижує призовний вік із 27 до 25 років, скасовує строкову службу й запроваджує обов’язкову базову військову підготовку з 18 років. Розсилання повісток електронною поштою та суттєві обмеження прав чоловіків, які виїхали з України, якщо ті відмовляться стати на облік у консульських установах.

LB.ua уже аналізував драфт базового проєкту , коли з ним працювала робоча група, до якої увійшли представники Генштабу, Міноборони, парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, а також різних фракцій.

Пізно ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради опублікували два законопроєкти з новими правилами мобілізації, підставами для звільнення зі служби й посиленням відповідальності за військові правопорушення .

Новий призовний вік, відстрочки і підстави звільнитися, обов’язкові ротації «з нуля»

Проєкт передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років. При цьому парламент уже проголосував за закон, який містить аналогічну норму, утім президент так і не підписав його.

На військовий облік зобов’язані стати всі чоловіки віком 18–60 років. І варто підкреслити: облік — це не призов, молодь до 25 років йтиме на службу лише зі своєї волі.

Фото: facebook/Тиврівський Районний Військовий Комісаріат

Документ також визначає перелік тих, хто може за власним бажанням звільнитися зі служби:

— особи, які побували в полоні. У першому драфті законопроєкту депутати не поширювали цю опцію на тих, хто здався в полон добровільно;

— військові, які безперервно прослужили протягом воєнного стану 36 місяців. При цьому відпустки не вважають перериванням служби;

— особи, що які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (віком 18–24 років, крім осіб офіцерського складу);

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на брифінгу 29 грудня пояснив, що підстава для звільнення після 36 місяців служби — це компроміс з урядом.

«Ми погодилися на 36 місяців за двох умов: якщо не буде загострення на фронті. І якщо їх буде ким замінити», — сказав головком.

Фото: EPA/UPG

За його словами, норма про 36 місяців, вірогідно, запрацює у 2025 році — щоб командування мало достатньо часу замінити бійців, які служать від початку повномасштабного вторгнення. Таке уточнення робить норму про 36 місяців марною для всіх, хто перебуває в лавах Сил оборони з 24 лютого 2022-го.

Натомість нардепи робочої групи вимагають скоротити терміни ще дужче — взагалі до 18 місяців. «36 місяців — це вічність. Тож у такому вигляді законопроєкт приймати не можна», — переконаний член робочої групи, представник фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Важливим, на його думку, є право на звільнення і для мобілізованих, і для контрактників, якщо минув термін контракту. Бо наразі той автоматично продовжують до кінця воєнного стану. Позитивна, вважає депутат, і норма про звільнення всіх строковиків у запас із подальшою піврічною відстрочкою від мобілізації.

Також парламентар назвав вкрай доцільною норму «про обов'язок військового командування робити ротацію військовослужбовців. Аби вони перебували "на нулі" не більш ніж шість місяців з подальшим відведенням не менше ніж на два місяці», — додав Гончаренко.

Валерій Залужний на брифінгу зазначив, що вимагає від командирів, аби робили все можливе й неможливе для ротації. Однак їх не забезпечити що шість місяців.

Фото: EPA/UPG

«Ця норма, що стосується шести місяців, дуже цікава, і, звісно, хотілося б, щоб вона була. Але наші люди зараз перебувають не на змаганнях. І це не шоу. Повторюся: ситуація на фронті насамперед залежить від дій противника. І ми не можемо прогнозувати, чи це п’ять, чи шість місяців, чи три. Ситуація буває різною, — сказав він. — Люди, які пропонують через шість місяців проводити ротацію, мають розуміти, що бойовий комплект потрібно збільшувати приблизно удвічі. І яка на виході буде сума, необхідна, щоб через пів року замінити цих людей. А якщо ситуація зміниться й противник атакуватиме з неатакованих ділянок, що тоді робити?»

«Повірте моєму 30-річному досвіду служби, що це поки що обман, який у нинішніх реаліях нереальний», — додав головнокомандувач.

Без третьої групи інвалідності

Також право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби матимуть:

— особи з інвалідністю 1-2 групи. Згідно з чинним законодавством інваліди 3 групи також мали таке право;

— батьки трьох і більше дітей;

— один з членів подружжя, в якому обоє є військовослужбовцями і мають дитину;

— військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

— батьки неповнолітньої дитини з інвалідністю, з онкологією, ДЦП та іншими тяжкими хворобами за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

— наявність дружини або чоловіки/батьків дружини або чоловіка — інвалідів 1-2 групи. При цьому особа з інвалідністю сама обирає кому надається відстрочка;

— опікуни особи з інвалідністю 1-2 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною;

— вагітні жінки та жінки в декреті;

— чинні народні депутати Верховної Ради;

Фото: тг-канал Верховна Рада України

— жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочку, але не підставу для звільнення, залишили для здобувачів другої чи наступної вищої освіти. Однак уточнили, що лише для чоловіків віком до 25 років. Чоловіки, старші за 25 років, які здобувають другу вищу освіту, будуть мати відстрочку лише до кінця навчального року — це пов’язано зі суттєвим збільшенням після повномасштабного вторгнення кількості бажаючих “вчитися”.

Науковцям з вченими званням та викладачам, які працюють на повну ставку, залишили право на відстрочку.

Жінки будуть підлягати мобілізації тільки за бажанням. Хоча під час підготовки проєкту секретарка оборонного комітету, нардепка «Слуги народу» Мар’яна Безугла подавала пропозиції щодо загальної мобілізації жінок. Утім, президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції наголосив, що такий закон не підпише.

Натомість автори пропонують прибрати право на відстрочку при постановці на військовий облік для держслужбовців, правоохоронців та прокурорів.

Без строкової служби та обмежено придатних. Загальна військова підготовка

Проєкт пропонує прибирати строкову службу та звільнити всіх строковиків, які перейдуть у загальний мобілізаційний ресурс. Водночас має бути запроваджена базова загальновійськова підготовка для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. Та базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальну військову підготовку.

«Строки базової військової підготовки — до 5 місяців. Чоловік сам обирає коли пройде її, але обов’язково до виповнення 25 років», — уточнив нардеп Олексій Гончаренко.

Керівники закладів охорони здоров’я під час скерування для проходження базової військової служби зобов’язані у триденний строк повідомити відповідні районні (міські) ТЦК та соціальної підтримки про громадян від 18 до 25 річного віку, які перебуватимуть на стаціонарному лікуванні.

Чоловіки з 25 років підпадатимуть під мобілізацію. Важливо, що проєкт закону прибирає можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Вводять нове звання — «рекрут», якого в разі непроходження етапу підготовки можуть звільнити без додаткових витрат для держави.

Фото: armyinform.com.ua

Приберуть також категорію «обмежено придатний». Тому в проєкті прописали обов’язок повторного проходження ВЛК упродовж шести місяців для громадян, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цього закону.

ВЛК зможе прийняти лише одне з таких рішень:

— придатний для військової служби та попередньо призначений до служби у ЗСУ чи іншому військовому формуванні;

— тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування;

— підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (із зазначенням дати проведення);

— непридатний до військової служби.

Посилення відповідальності місцевої влади

Місцеві органи та адміністрації будуть зобов’язані займатися мобілізацією, а не просто сприяти їй, як зараз.

Зокрема, виконавчі органи рад усіх рівнів отримають повноваження щодо організації призову громадян, підготовки молоді до військової служби, доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК та соціальної підтримки.

А місцеві адміністрації будуть контролювати мобілізаційну підготовку та перевіряти стан мобілізаційної готовності місцевих державних адміністрацій нижчого рівня та підприємств, установ і організацій.

Мобілізація засуджених

Проєкт закону передбачає можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особам, які були засуджені до покарання з випробувальним терміном. Або ж вже відбули його.

Новий порядок залучення транспортних засобів та майна на потреби ЗСУ

Законопроєкт встановлює, що транспорт всіх форм власності може використаний для потреб ЗСУ.

МВС буде подавати до відомості про зареєстровані транспортні, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

З моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування, заборонять відправляти в інші регіони або за межі України та передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, в довгострокову оренду. Чи надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою. А також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу такого транспорту військовим формуванням.

Фото: EPA/UPG

Власники будівель, споруд та іншого майна будуть зобов'язані передати їх під час особливого періоду на вимогу ЗСУ та інших військових формувань, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості.

Нові обов’язки громадян: електронний кабінет і повістки поштою

Якщо закон ухвалять, громадянин буде зобов'язаний:

— передати роботодавцю дані про місце проживання (перебування);

— пройти медогляд під час мобілізації та з’явитися в ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних.

Військовозобов'язані, як і зараз, носитимуть зі собою військово-обліковий документ (ВОД). Чи його електронний аналог — сертифікат захисника.

Новація — реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Його порядок встановить Кабмін.

Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу, можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Військовозобов'язані впродовж 60 днів від початку мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження мають уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника. Чи особисто в ТЦК й органах соціальної підтримки за місцем свого перебування.

Отримавши повістку про виклик до ТЦК, громадянин зобов’язаний прийти в зазначене в ній місце впродовж визначеного строку.

Фото: kadrovik.ua

Повістку про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть вручити громадянину особисто:

— у приміщенні ТЦК і соціальної підтримки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

— за місцем проживання (перебування) представники ТЦК та соціальної підтримки або поліцейські;

— за місцем роботи представники ТЦК та соціальної підтримки, роботодавець або поліцейські;

— у громадських місцях представники ТЦК та соціальної підтримки або поліцейські.

У проєкті також прописані поважні причини неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці:

— перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

— смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Важливо, що повістку про виклик до ТЦК та соціальної підтримки також можуть надіслати громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Головнокомандувач Валерій Залужний зазначив, що з пропозицією електронних повісток виступив не Генштаб і не ЗСУ, бо навіть не можуть оцінити, який спосіб кращий.

«Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре», — сказав Залужний.

Фото: EPA/UPG

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та соціальної підтримки або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу, а також використовувати технічні прилади, засоби й спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

За оцінками юриста, депутата Київради Леоніда Ємця, норма про електронні повістки мертвонароджена.

«Виникає велике питання до авторів цього шедевра: ви навіщо цю маячню взагалі назвали законопроєктом?» — обурився він і пояснив: законодавство не зобовʼязує громадян мати електронну пошту, перевіряти спам, володіти компʼютером чи телефоном.

Нові критерії бронювання

Додатково у проєкті прописали нові критерії бронювання в державних органах.

Зокрема, під бронювання підпадають військовозобов’язані, які працюють:

1. В органах державної влади, інших державних органах на посадах:

— державної служби категорії А — усі військовозобов’язані;

— державної служби категорій Б, В — до 50% кількості військовозобов’язаних;

2. В органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно, щоб забезпечити функціонування зазначених органів;

3. На підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно, щоб виконувати встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);

4. На підприємствах, в установах і організаціях, які виробляють товари, виконують роботи й надають послуги, необхідні, щоб забезпечити потреби Збройних сил України, інших військових формувань;

5. На підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими визначають ці підприємства, установи й організації, установлює уряд.

Відпустки для колишніх полонених й уточнення сімейних обставин

LB.ua вже докладно писав, що ще в червні цього року військовим збільшили відпустки до 40 днів. А саме право на відпочинок передбачає 30 днів частинами за умови одночасної відсутності не більш ніж 30% від загальної чисельності військовослужбовців. І 10 днів — за сімейними обставинами.

Фото: explainer.ua

Актуальний проєкт пропонує надавати додаткові відпустки військовим після звільнення їх із полону — тривалістю 90 календарних днів і без поділу на частини. Крім тих, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону й у разі відсутності кримінального провадження.

Плюс військові за контрактом, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, залишаться на військовій службі.

Відпустку за сімейними обставинами надаватимуть у таких випадках:

1) укладення шлюбу — тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкий стан здоров'я або смерть рідних по крові або по шлюбу: дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, — тривалістю до семи календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки й назад; інших рідних — тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки й назад;

3) пожежа або інше стихійне лихо, яке спіткало сім'ю військовослужбовця — тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки й назад;

4) інші виняткові випадки за рішенням командира (начальника) військової частини — тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки й назад. Таку відпустку можуть надати раз на календарний рік.

Військовослужбовцю на підставі висновку ВЛК надаватимуть відпустку для лікування у зв’язку з хворобою або після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового й матеріального забезпечення. Загальний час безперервного перебування в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування становитиме не менш ніж тиждень і не може перевищувати загалом чотири місяці підряд. У разі скерування на лікування за кордон цей час не може перевищувати 12 місяців підряд.

Фото: EPA/UPG

Облік чоловіків за межами України та санкції для ухилянтів

Ще одна принципова новація буде стосуватися чоловіків віком 18–60 років за кордоном. Вони зможуть взаємодіяти з консульськими установами України, лише якщо матимуть військово-облікові документи. При цьому консульська посадова особа визначатиме дійсність цих документів.

Ці положення не будуть застосовувати в разі:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення нотаріальних дій з питань оформлення спадщини;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном;

у разі загрози життю та здоров’ю громадянина.

Паспорт громадянина України і паспорт громадянина для виїзду за кордон оформлюватимуть чоловікам віком від 18 до 60 років за наявності військово-облікових документів.

Усіх військовозобов'язаних і резервістів, які не виконають обов’язків перед ТЦК, будуть вносити до Єдиного реєстру боржників.

До них застосовуватимуть обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом й отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами й іншими цінностями;

відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг і послуг від держави;

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Депутати планують ухвалити проєкт у першому читанні 10–12 січня. І доопрацювати його, щоб прийняти в цілому вже наприкінці першого місяця 2024 року.