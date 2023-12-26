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Шурма задекларував квартиру на понад 700 метрів у Києві, Арахамія – орендовані авто, – Bihus.info

Майно записано на дружин політиків. 

Шурма задекларував квартиру на понад 700 метрів у Києві, Арахамія – орендовані авто, – Bihus.info
Фото: Макс Требухов

У родини заступника голові Офісу президента Ростислава Шурми у власності є квартира в Києві на понад 710,4 квадратних метрів. Її вартість складає понад 73 255 304 млн.

Нерухомість записана на його дружину, а купили її ще до посади Шурми в ОП – після того, як він звільнився з роботи на Рената Ахматова. Але з'ясувалося це лише після часткового відкриття декларацій, йдеться у матеріалі Bihus.info.

Окрім квартири на понад 700 метрів, у цьому ж елітному закритому ЖК на Печерську дружина Шурми придбала ще "однушку" та два паркомісця.

"Квартири придбані у 2020 році, паркомісця – у 21-му. Тобто гігантські семикімнатні апаратаменти на 700 квадратів і сусідня «однушка» куплені після той, як Шурма пішов від Ріната Ахметова з посади директора "Запоріжсталі" і перед тим, як його взяли у Офіс президента", – йдеться у матеріалі.

Журналісти додали, що цього року дружина Шурми купила землю біля Дніпра в Київській області, але вартість поки невідома, оскільки нових декларацій ще немає. 

По вже опублікованих деклараціях, окрім нерухомості, видно, що Шурма позичив брату близько 167 млн гривень, а його дружина тому ж брату – ще понад 43 млн.

"Це той самий брат Шурми-посадовця, чиї сонячні станції серед деяких інших продовжили декларувати виробництво електрики в окупації. І отримували мільйони за це від профільного державного підприємства. Отримували навіть у той час, коли втратили зв'язок із об'єднаною українською мережею", – додав журналіст.

Це вже не перша позика братові.

Журналісти також з'ясували, що в декларації Вадима Столара за 2021 рік вказано нові статки, здобуті вже після отримання депутатського мандату. У 2020-2021 нардеп і його дружина користувалися дев'ятьма різними авто. Подружжя брало в оренду машини, які належали компанії самого ж Столара.

Також подружжя зберігало еквівалент у понад пів мільярда гривень готівкою. Столар був заможним до набуття депутатства – він прийшов з будівельного бізнесу. Але вказані статки підтвердили попередні розслідування журналістів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія задекларував, окрім уже відомо Land Cruiser, Mercedes, а також орендований бус Mercedes. Авто записані на дружину.

Орендований бус належить миколаївській компанії. У 2022 фірма продала це авто бізнесмену Кулікші, і після цього дружина Арахамії брала в оренду це авто вже у нього. При цьому Кулікша раніше працював на компанію, де до приходу в політку працював Арахамія. 

Land Cruiser Арахамія продав. У коментарі журналістам він сказав, що продав авто під час повномасштабної війни, а замінив – ще до. Натомість дружина нардепа орендувала Audi у уродженця Миколаєва Юрія Кіскіна, також пов'язаного з уже згаданою миколаївською IT-фірмою Арахамії. 

"Якщо глянути в судові реєстри, то можна побачити низку справ, у яких Давид Арахамія виступав позивачем. Суть цих справ не надто важлива, важливо хто представляв Арахамію як адвокат – Юрій Кіскін", – додали в матеріалі.

І от він нині здає, або робить вигляд, що здає, дружині Арахамії, машину. Кіскін балотувався від "Слуг народу" у Київраду, та не пройшов. Потім його почали титрувати як радника голови концерну "Укроборонпром". Потім він увійшов до складу комісії АРМА.

У матеріалі зазначили, що родина Арахамії зі своїми статками могла дозволити собі купити ті авто, які вона зараз орендує. 

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