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"Слузі народу" радять не коментувати законопроєкт про мобілізацію, а натомість відсилати до військових, – УП

За даними видання, депутатам дали вказівку "дотримуватися однієї лінії з президентом" – перекласти коментування на військових. 

"Слузі народу" радять не коментувати законопроєкт про мобілізацію, а натомість відсилати до військових, – УП
Фото: тг-канал Давида Арахамії

За даними Української правди, депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, який вчора внесли до парламенту. 

Як пише видання, про таку вказівку їм повідомили джерела у СН. Фракція наполягає, що треба дотримуватися "однієї лінії" із президентом.

"Мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить", – вважають у владній фракції. 

У фракції підкреслили, що необхідно проявити дисципліну і утримуватись від коментарів доти, поки військове керівництво не почне коментувати положення законопроєкту і не пояснить суспільству, чому саме такі норми пропонуються і чим вони вмотивовані.

"Фракції слід утриматися від коментарів з цього приводу в ЗМІ, на міжнародному рівні, в соцмережах, в особистих комунікаціях. Всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню", – наголосили у "Слузі народу".

  • Підготовка цього законопроєкту триває вже декілька місяців. Про те, що спочатку у ньому пропонували, ми розбирали тут.
  • Минулого тижня в Раді повідомили про нові поправки до законопроєкту, текст якого на той момент ніде не був опублікований, а сам він ще не був зареєстрований у парламенті. У поправках з'явилася пропозиція поставити жінок від 18 до 60 років на військовий облік (а не лише медикинь та чоловіків) та скасувати строкову службу. Призовний вік хочуть зменшити з 27 до 25 років. 
  • Учора джерела LB повідомили, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня. 
  • Також учора уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт. 
  • 19 грудня на пресконференції Зеленський на питання про мобілізацію сказав, що "військові просили" мобілізувати ще 450-500 українців. Він заявив, що "це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів".
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