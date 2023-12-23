Миколаївська міська рада виділила більше 9 млн гривень на дрони для 123-ї бригади ТрО

У Миколаєві міська рада виділила 9 мільйонів 600 тисяч гривень на дрони різних моделей для 123-ї окремої бригади ТрО. Це сталось під час сесії міськради 23 грудня.

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав депутатам про звернення журналіста Юрія Бутусова щодо необхідності дронів на Авдіївському напрямку та зазначив, що вони вкрай потрібні на всіх ділянках фронту.

Мер повідомив, що до міста звернулась 123-я бригада ТрО, яка тримає оборону на Півдні.

“Це наша бригада, миколаївська. Вони теж мають велику потребу в дронах для виконання своїх завдань. Ми їм допоможемо”, - звернувся до депутатів мер.

Також він сказав, що додатково міська рада виділяє 600 тис. грн на засоби зв’язку та прилади нічного бачення.

Загалом від початку вторгнення з бюджету Миколаєва на підтримку Сил оборони було спрямовано понад 700 млн грн.

Раніше повідомлялось, що в Миколаєві започаткували спеціальну відзнаку за оборону міста. Її вручають військовим і цивільним, які у перші місяці повномасштабного російського вторгнення зробили вагомий внесок у захист міста.

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