Президент подав до парламенту законопроєкт про зміни до закону «Про дипломатичну службу».

Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провели зустріч з українським дипломатами. З нагоди професійного свята.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подав до парламенту законопроєкт про зміни до закону «Про дипломатичну службу», який має зробити українську дипломатію "сучаснішою та дієвішою".

Документ, зокрема, передбачає посилення ролі Міністерства закордонних справ, закріплює інститут Спеціального представника України та відкриває сферу кібердипломатії і відповідних відносин із партнерами. Також стає повноцінним інститут горизонтальної ротації.

"Завдяки зокрема й цьому закону у всіх вас буде більше інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року", – додав Президент.

Глава уряду Денис Шмигаль у телеграм-каналі озвучив основні напрямки економічної дипломатії. Серед завдань: нагромадження макрофінансової допомоги від партнерів, отримання допомоги на відбудову, стимулювання іноземних інвестицій і створення механізмів страхування інвестиційних ризиків, а також просування українських товарів на світові ринки й санкційна політика.

Фото: Пресслужба уряду Денис Шмигаль

"Водночас війна поставила й нові завдання, зокрема гуманітарне розмінування, залучення допомоги для потреб фортифікаційного захисту, конфіскація російських активів", - додав Шмигаль.