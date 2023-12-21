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Президент підписав закон щодо ставки за мікрокредитами

Законопроєкт пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день.

Президент підписав закон щодо ставки за мікрокредитами
Фото: Макс Левин

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 листопада, підписав законопроект №9422 щодо обмеження ставки за мікрокредитами.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроектом передбачене  поступове зниження та обмеження максимальної ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день.

Законопроект №9422 Верховна Рада ухвалила в цілому 22 листопада. "За" проголосували 255 нардепів.

У ньому пропонують заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки.

Водночас кредитодавець буде зобов'язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б до одного з бюро кредитних історій, а також проводити оцінку кредитоспроможності позичальника.

Закон надає повноваження Нацбанку встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, а також до складових розрахунку денної процентної ставки.

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