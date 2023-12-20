Зеленський поспілкувався телефоном з прем’єром Нової Зеландії Крістофером Марком Лаксоном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Марком Лаксоном.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент подякував прем’єру Нової Зеландії за військову, фінансову та гуманітарну допомогу та високо оцінив підтримку нашої держави з боку Нової Зеландії на міжнародних майданчиках.

Також під час розмови сторони обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, а також залучення Нової Зеландії до відновлення України.

Володимир Зеленський розповів про досягнутий Україною прогрес у відновленні свободи судноплавства в Чорному морі та забезпечення роботи спеціального морського коридору.

Також співрозмовники обговорили реалізацію Української формули миру та організацію Глобального саміту миру.