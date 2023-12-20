Порошенко передав військовим сотні тисяч грілок і 300 FPV-дронів

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав у війська понад 367 тисяч хімічних грілок, 300 FPV дронів, а також безпілотники DJI Mavic. Допомогу отримали представники підрозділів тридцяти однієї бригади, які воюють на найбільш гарячих ділянках фронту, повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

Як повідомив експрезидент, загалом він вже замовив мільйон таких грілок, бо попит на них на фронті величезний, а зима тільки починається.

«Ми «вимели» всі склади від в Європі від Ліона до Дубліна. Забрали, спакували на логістичному центрі, завантажили в контейнери і направили на фронт. Доставка зайняла тиждень», – говорить Порошенко.

«300 FPV-дронів, які ми закупили для війська, це найперший пріоритет в усіх частинах: в піхоті, десанті, у морпіхів та розвідників. І тому ми з ГО «Справа Громад» терміново перевели частину коштів з програм, які фінансувалися нами раніше — на дрони-камікадзе. Можна вже відверто казати — те, що може допомогти вирішити брак достатньої кількості боєприпасів у нашої артилерії — це FPV-дрони», – пояснює Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Він подякував всім волонтерам, які невпинно допомагають армії. «Вони працюють вдень і вночі. І на станціях технічного обслуговування, для того, щоб налагодити, привезти, обслужити техніку. І наші логістичні підрозділи, які займаються тим, щоб з усієї Європи подолати всі перешкоди і доставити. І наші митні підрозділи, які долають опір з одного боку спочатку на польському кордоні, коли блокують дороги, і вони прориваються, щоб швидше доставити. Дякую за допомогу і нашому посольству в Польщі. Дякую нашим перевізникам», – перерахував експрезидент.

Фото: eurosolidarity.org

Зазначається, що допомогу від Фонду Порошенка та волонтерів отримали: