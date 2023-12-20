Порошенко передав військовим сотні тисяч грілок і 300 FPV-дронів

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав у війська понад 367 тисяч хімічних грілок, 300 FPV дронів, а також безпілотники DJI Mavic. Допомогу отримали представники підрозділів тридцяти однієї бригади, які воюють на найбільш гарячих ділянках фронту, повідомляє пресслужба "ЄС".
Як повідомив експрезидент, загалом він вже замовив мільйон таких грілок, бо попит на них на фронті величезний, а зима тільки починається.
«Ми «вимели» всі склади від в Європі від Ліона до Дубліна. Забрали, спакували на логістичному центрі, завантажили в контейнери і направили на фронт. Доставка зайняла тиждень», – говорить Порошенко.
«300 FPV-дронів, які ми закупили для війська, це найперший пріоритет в усіх частинах: в піхоті, десанті, у морпіхів та розвідників. І тому ми з ГО «Справа Громад» терміново перевели частину коштів з програм, які фінансувалися нами раніше — на дрони-камікадзе. Можна вже відверто казати — те, що може допомогти вирішити брак достатньої кількості боєприпасів у нашої артилерії — це FPV-дрони», – пояснює Порошенко.
Він подякував всім волонтерам, які невпинно допомагають армії. «Вони працюють вдень і вночі. І на станціях технічного обслуговування, для того, щоб налагодити, привезти, обслужити техніку. І наші логістичні підрозділи, які займаються тим, щоб з усієї Європи подолати всі перешкоди і доставити. І наші митні підрозділи, які долають опір з одного боку спочатку на польському кордоні, коли блокують дороги, і вони прориваються, щоб швидше доставити. Дякую за допомогу і нашому посольству в Польщі. Дякую нашим перевізникам», – перерахував експрезидент.
Зазначається, що допомогу від Фонду Порошенка та волонтерів отримали:
- 3 окрема танкова Залізна бригада
- 4 окремий батальйон спеціального призначення Президентської бригади
- 8 Центр спеціальних операцій
- 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»
- 21 окремий батальйон спеціального призначення Президентської бригади
- 22 окремий батальйон спеціального призначення Президентської бригади
- 23 окремий батальйон спеціального призначення Президентської бригади
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
- 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила
- 44 окрема механізована бригада
- 45 окрема артилерійська бригада
- 46 окрема аеромобільна бригада
- 54 окремий розвідувальний батальйон імені Михайла Тиші
- 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського
- 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка
- 71 окрема єгерська бригада ДШВ
- 74 окремий розвідувальний батальйон
- 78 десантно-штурмовий полк «Герць»
- 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада
- 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада
- 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада
- 82 окрема десантно-штурмова бригада
- 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр»
- 118 окрема бригада територіальної оборони з Черкас
- 131 окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця
- 132 окремий розвідувальний батальйон
- 145 батальйон територіальної оборони з Полтави
- 148 окрема артилерійська бригада ДШВ
- 170 окремий батальйон логістики ДШВ
- 407 окремий стрілецький батальйон
- Українська добровольча армія