Зеленський – про пакет на 50 млрд від ЄС: якщо одна країна не підтримає, знайдуться інструменти

Україна зможе отримати 50 млрд євро допомоги від Євросоюзу навіть якщо одна з країн-членів не підтримає надання. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.
"І ніхто не завадить... У нас є механізм, що навіть якщо буде підтримка пакету 50 млрд мінус один, знайдуться інші інструменти, для того щоб Україна отримала ці 50 млрд", – сказав він. Як відомо, проти надання коштів виступає Угорщина.
Стосовно допомоги від США, то Зеленський висловив упевненість, що Вашингтон не зрадить.
"Що стосується фінансової допомоги – працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і те, про що ми домовились у Сполучених Штатах, буде виконано повністю", – сказав він.
Зеленський додав, що цього тижня Україна може отримати 1,5 млрд євро.
Про які гроші йдеться
- У червні Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України.
- Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення.
- За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
- Виділити 50 млрд безпосередньо на саміті Євроради не вдалося – це заблокувала Угорщина. Її прем'єр сказав, що погодиться підтримати пакет, якщо ЄС розморозить всі 30 млрд євро, заблокованих через деградацію демократії в Угорщині. Спершу ЄС обіцяв розморозити лише 10 млрд.