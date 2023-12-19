Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
ГоловнаПолітика

Зеленський – про пакет на 50 млрд від ЄС: якщо одна країна не підтримає, знайдуться інструменти

Президент упевнений, що країна зрештою отримає ці кошти. 

Зеленський – про пакет на 50 млрд від ЄС: якщо одна країна не підтримає, знайдуться інструменти
Фото: EPA/UPG

Україна зможе отримати 50 млрд євро допомоги від Євросоюзу навіть якщо одна з країн-членів не підтримає надання. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

"І ніхто не завадить... У нас є механізм, що навіть якщо буде підтримка пакету 50 млрд мінус один, знайдуться інші інструменти, для того щоб Україна отримала ці 50 млрд", – сказав він. Як відомо, проти надання коштів виступає Угорщина.

Стосовно допомоги від США, то Зеленський висловив упевненість, що Вашингтон не зрадить. 

"Що стосується фінансової допомоги – працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і те, про що ми домовились у Сполучених Штатах, буде виконано повністю", – сказав він.

Зеленський додав, що цього тижня Україна може отримати 1,5 млрд євро.

Про які гроші йдеться

  • У червні Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України. 
  • Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення. 
  • За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
  • Виділити 50 млрд безпосередньо на саміті Євроради не вдалося – це заблокувала Угорщина. Її прем'єр сказав, що погодиться підтримати пакет, якщо ЄС розморозить всі 30 млрд євро, заблокованих через деградацію демократії в Угорщині. Спершу ЄС обіцяв розморозити лише 10 млрд. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies