Зеленський – про пакет на 50 млрд від ЄС: якщо одна країна не підтримає, знайдуться інструменти

Україна зможе отримати 50 млрд євро допомоги від Євросоюзу навіть якщо одна з країн-членів не підтримає надання. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

"І ніхто не завадить... У нас є механізм, що навіть якщо буде підтримка пакету 50 млрд мінус один, знайдуться інші інструменти, для того щоб Україна отримала ці 50 млрд", – сказав він. Як відомо, проти надання коштів виступає Угорщина.

Стосовно допомоги від США, то Зеленський висловив упевненість, що Вашингтон не зрадить.

"Що стосується фінансової допомоги – працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і те, про що ми домовились у Сполучених Штатах, буде виконано повністю", – сказав він.

Зеленський додав, що цього тижня Україна може отримати 1,5 млрд євро.

Про які гроші йдеться