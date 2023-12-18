Єрмак і представники Держдепу США обговорили санкції проти Росії та гарантії безпеки для України

Також ішлося про підготовку до проведення четвертої зустрічі радників із питань нацбезпеки та радників із зовнішньої політики, яка відбудеться у Швейцарії.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О’Браєном і заступником помічника держсекретаря Сполучених Штатів Крістофером Смітом, які прибули до нашої держави

Про це йдеться на сайті Президента.

Співрозмовники обговорили візит Зеленського до США, важливість прискорення реалізації двосторонніх домовленостей, запровадження санкцій проти російських пропагандистів, підготовку до проведення четвертої зустрічі радників із питань нацбезпеки і радників із зовнішньої політики, яка відбудеться у Швейцарії.

Також ішлося про надання Україні дієвих гарантій безпеки відповідно до Спільної декларації G7, відновлення нашої держави, співпрацю з метою розвитку експортних шляхів у країнах Східної Європи.

Американська сторона відзначила ефективність "зернового коридору" в Чорному морі та необхідність продовження його роботи і розвитку пропускної здатності.