На Алеї сміливості з'явилося ім’я Говарда Баффета

На Алеї сміливості в Києві, серед імен лідерів, які поруч з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, з'явилося ім’я Говарда Баффета.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Американський підприємець і філантроп Говард Баффет неодноразово приїжджав в Україну, щоб допомагати нашим людям, нашій країні”, - написав президент.
Він наголосив, що підтримка процесу розмінування нашої землі дуже цінна, і подякував за підтримку України.
Як Говард Баффет допомагає Україні
- Син американського мільярдера Ворена Баффета, філантроп Говард Баффет надіслав правоохоронцям Київської області 25 тисяч спеціальних (майларових) ковдр та понад 4 тисячі ліхтарів.
- Поліція Київської області отримала сучасні ДНК-лабораторії від фонду Говарда Баффета.
- У листопаді минулого року фонд передав поліції Київщини 10 собак Малінуа для роботи під час воєнного стану та відновлення потенціалу центру.
- Також Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.