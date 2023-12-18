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На Алеї сміливості з'явилося ім’я Говарда Баффета

Американський підприємець і філантроп Говард Баффет неодноразово приїжджав в Україну.

На Алеї сміливості з'явилося ім’я Говарда Баффета
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На Алеї сміливості в Києві, серед імен лідерів, які поруч з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, з'явилося ім’я Говарда Баффета.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

 

“Американський підприємець і філантроп Говард Баффет неодноразово приїжджав в Україну, щоб допомагати нашим людям, нашій країні”, - написав президент. 

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Він наголосив, що підтримка процесу розмінування нашої землі дуже цінна, і подякував за підтримку України.

Як Говард Баффет допомагає Україні

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