На Алеї сміливості з'явилося ім’я Говарда Баффета

Американський підприємець і філантроп Говард Баффет неодноразово приїжджав в Україну.

На Алеї сміливості в Києві, серед імен лідерів, які поруч з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, з'явилося ім’я Говарда Баффета.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Американський підприємець і філантроп Говард Баффет неодноразово приїжджав в Україну, щоб допомагати нашим людям, нашій країні”, - написав президент.

Він наголосив, що підтримка процесу розмінування нашої землі дуже цінна, і подякував за підтримку України.

Як Говард Баффет допомагає Україні