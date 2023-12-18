За добу на фронті відбулись 92 боєзіткнення, - Генштаб

На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 9 атак ворога в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного.

Упродовж доби відбулись 92 бойові зіткнення. Ворог завдав ракетного і шість авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Волфине, Юнаківка, Садки, Миропільське Сумської області; Бологівка, Строївка, Кам’янка, Тополі Харківської області.

На Куп’янському українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Ковалівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили 10 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському українські воїни відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському українські бійці відбили 9 атак ворога в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Бердичі, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому Сили оборони відбили 13 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали Чорнобаївка Херсонської області та цивільні об’єкти міста Херсон.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.