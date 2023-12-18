ГУР прокоментувало прослуховування Залужного і отруєння своїх офіцерів та дружини Буданова

Головне управління розвідки Міноборони України відреагувало на виявлення пристрою для прослуховування у кабінеті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В етері телемарафону представник ГУР Андрій Юсов назвав це резонансною подією і повідом, що над встановленням усіх подробиць інциденту працюють відповідні служби.

"Контррозвідувальні органи, Служба безпеки України насамперед, мають розібратися і встановити істину в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається в різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани, тому що подібні інструменти завжди дешевші і часто економлять величезну кількість ресурсів, зокрема, на полі бою. Тому так, треба бути уважними, пильними всьому українському суспільству і чекаємо на результати розслідування", - сказав Юсов.

Щодо отруєння декількох офіцерів ГУР, а також дружини очільника розвідки Кирила Буданова Маріанни, то, за словами Юсова, триває лікування.

"Самопочуття прийнятне. Курс лікування триває, шпиталізація закінчилася. Тривалий курс лікування і постійно під наглядом лікарів. Українські фахівці вчасно помітили, виконали і запобігли можливим поганим наслідкам, тому цей процес іще буде тривати", - повідомив представник розвідки.

Юсов додав, що після інцидентів ГУР вжило додаткові безпекові заходи, а "розслідування - це не швидкий процес". "Всі необхідні дії і висновки зроблені", сказав він.

"Прослушка" Залужного