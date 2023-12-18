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ГУР прокоментувало прослуховування Залужного і отруєння своїх офіцерів та дружини Буданова

Потерпілі уже не в лікарні.

ГУР прокоментувало прослуховування Залужного і отруєння своїх офіцерів та дружини Буданова
Валерій Залужний
Фото: скрин відео з фб-сторінки Головнокомандувача ЗС України / CinC AF of Ukraine

Головне управління розвідки Міноборони України відреагувало на виявлення пристрою для прослуховування у кабінеті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В етері телемарафону представник ГУР Андрій Юсов назвав це резонансною подією і повідом, що над встановленням усіх подробиць інциденту працюють відповідні служби.

"Контррозвідувальні органи, Служба безпеки України насамперед, мають розібратися і встановити істину в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається в різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани, тому що подібні інструменти завжди дешевші і часто економлять величезну кількість ресурсів, зокрема, на полі бою. Тому так, треба бути уважними, пильними всьому українському суспільству і чекаємо на результати розслідування", - сказав Юсов.

Щодо отруєння декількох офіцерів ГУР, а також дружини очільника розвідки Кирила Буданова Маріанни, то, за словами Юсова, триває лікування.

"Самопочуття прийнятне. Курс лікування триває, шпиталізація закінчилася. Тривалий курс лікування і постійно під наглядом лікарів. Українські фахівці вчасно помітили, виконали і запобігли можливим поганим наслідкам, тому цей процес іще буде тривати", - повідомив представник розвідки.

Юсов додав, що після інцидентів ГУР вжило додаткові безпекові заходи, а "розслідування - це не швидкий процес". "Всі необхідні дії і висновки зроблені",  сказав він.

"Прослушка" Залужного 

  • Учора журналісти УП повідомили, що у кабінеті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування. Також, за даними видання, пристрої для прослуховування знайшли у співробітників Залужного.
  • Згодом в СБУ підтвердили виявлення відповідного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. За попередніми даними виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. 
  • Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр сьогодні заявила, що "працівники спеціальних служб зобов‘язані пильнувати за тим, щоб посадовець не завдавав шкоди державній безпеці". 
  • У Генштабі уточнили, що перевірка на прослуховування була плановою. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.
  • Залужний відкинув припущення про те, що апарат прослуховування в одному з його робочих місць поставили представники самого Генштабу. 
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