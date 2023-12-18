У Генштабі підтвердили, що в кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування

У кабінеті головнокомандувача Збройних Сил україни Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
"Вчора, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що для встановлення обставин вказаної події, її наслідків та причетних до неї осіб, повідомлено Службу безпеки України.
- Учора журналісти УП повідомили, що у кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування. Також, за даними видання, пристрої для прослуховування знайшли у співробітників Залужного.
- Згодом в СБУ підтвердили виявлення відповідного пристрою. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу. За попередніми даними виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено.
- Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що раніше траплялися випадки зливу секретної інформації зі штабів, унаслідок чого військова таємниця ставала публічною. Вона прокоментувала прослуховування кабінетів і зазначила, що "робота на високих посадах – це апріорі робота під постійним наглядом".