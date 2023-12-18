У Генштабі підтвердили, що в кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування

У кабінеті головнокомандувача Збройних Сил україни Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Вчора, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що для встановлення обставин вказаної події, її наслідків та причетних до неї осіб, повідомлено Службу безпеки України.