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Шлях України до ЄС зміцнює українську мову у світі

В Брюсселі на саміті ЄС було прийнято історичне рішення - Україна отримала зелене світло для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Це - глобальна континентальна підтримка нашої держави, висока оцінка ЗСУ, запорука єдності з нацією, яка захищає людські цінності такою високою ціною.

Фото: EPA/UPG

Розширення ЄС відкриває великі можливості для України в нових реаліях. Майбутнє членство - це і про перспективи для розвитку та популяризації української мови. Ставши 25-ою серед мов ЄС, українська матиме додаткову підтримку у світі. Це - відкриття кафедр української філології та українознавчих студій у провідних університетах; реальні умови для розвитку українського перекладу; сплеск книговидавничої сфери тощо. Крім того, вступ до ЄС суттєво збільшить кількість охочих опанувати українську мову, і тому без державної підтримки, відповідних програм та реальних інвестицій не обійтися.

Останні соціологічні дослідження засвідчують, що в умовах повномасштабного вторгнення українці продовжують демонструвати рекордну мовну стійкість. Важливо, що і в іноземців зростає до вивчення української. Так, платформа для вивчення мов Duolingo опублікувала рейтинг, який яскраво засвідчує, що українська продовжує входить до переліку найпопулярніших. 37% нових учнів опановують нашу мову, щоб проявити солідарність з Україною. Цікаво, що у 2023 році найбільше студентів, які вивчали українську, були мешканцями США, Великої Британії та Польщі. В той же час, згідно з даними Duolingo, війна зумовила зниження інтересу людей із різних куточків світу до вивчення російської мови. Цікаво, що посунула “язик” португальська.

Як зазначив Андреа Ґраціозі, професор історії Неапольського університету Фрідріха ІІ і колишній президент Італійського товариства з вивчення сучасної історії (2007–2011), російсько-українська війна відкриває перед українською мовою новий шлях для подальшого розвитку: “...війна матиме значний вплив на мовне питання в Україні, внаслідок чого використання української зросте, а вживання російської зменшиться”.

Інформаційна організація Christian Science Monitor публікує статтю також говорить про те, що війна прискорює відмову українців від російської мови. “Але для багатьох українців війна з росією довела причину посилити вживання української мови, а для деяких і зовсім відмовитися від російської”, - йдеться у публікації.

Тема української мови набула неабиякої актуальності і серед поляків. Так, зокрема, автори публікації на інформаційному порталі для українців в Польщі “Naszwybir” аналізують, чому поляки вчать українську мову. У матеріалі, зокрема, наводяться дані польськомовної навчальної платформи Ukraiński.online. Відповідно до яких у період з 1 жовтня 2020 року до 23 лютого 2022 року сайт відвідало близько 23 тисяч користувачів з території Польщі. Натомість після початку повномасштабної російської агресії - понад 311 тисяч. Так, зростання кількості користувачів фіксується в понад 13 разів.

У статті зазначається, що раніше мотивацією поляків вивчати українську мову були особисті причини, після ж 24 лютого 2022 року, коли поляки підставили плече допомоги  українському народу, вони почали опановувати мову, проявляючи солідарність. Працівниця освітнього фонду Katalyst Ізабелла Пшибиш так прокоментувала свою мотивацію до вивчення української: “зрозуміти культурний контекст, котрий допоможе будувати глибші стосунки з українською громадою у Польщі”.

Розірвавши останні зв’язки з кривавою імперією, ми наближаємо переможне європейське майбутнє. Старт переговорів з Україною про вступ до ЄС - про глобальні можливості для всього світу, якому завдячуємо своєю підтримкою.

Памʼятаймо Героїв, хто віддав найцінніше.

Тарас Кремінь Тарас Кремінь , Уповноважений із захисту державної мови, народний депутат України VIII скликання
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