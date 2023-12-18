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На Харківщині через негоду без світла залишаються 1,8 тис. споживачів

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки.

На Харківщині через негоду без світла залишаються 1,8 тис. споживачів
Фото: Харківська ОВА

На Харківщині через негоду без світла залишаються близько 1,8 тис. споживачів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Станом на ранок понеділка частково знеструмлено три громади.

"Унаслідок негоди по області знеструмлено 1 857 споживачів. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електроспоживання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській громадах", - написав Синєгубов.

Станом на ранок неділі  не було світла у 3 945 споживачів регіону.

Нагадаємо, 16 грудня негода знеструмила 240 населених пунктів Донецької та Харківської області. 

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