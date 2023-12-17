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​Росія збила свій штурмовик Су-25, – Повітряні сили

Російські зенітники збили власний літак.

​Росія збила свій штурмовик Су-25, – Повітряні сили
Фото: Нацгардія Українви

Російська армія збила власний літак.

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил Миколи Олещука, це чіткі та злагоджені дії російських зенітників.

"Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу!",  – повідомив Олещук.

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