​Росія збила свій штурмовик Су-25, – Повітряні сили

Російська армія збила власний літак.
За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил Миколи Олещука, це чіткі та злагоджені дії російських зенітників.
"Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу!", – повідомив Олещук.
- До атаки на військовий аеродром РФ у Ростовській області, де базуються штурмовики, причетні СБУ та ЗСУ.
- Також нещодавно стало відомо, що у районі острова Зміїний збили російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.