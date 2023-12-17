На Миколаївщині легковик підірвався на міні

У неділю у Снігурівській громаді Миколаївської області на вибухонебезпечному предметі підірвався легковик. Постраждалих евакуювали рятувальники, оскільки самі вони не могли дістатися до безпечного місця.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

"16 грудня о 16:50 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про підрив легкового автомобіля ВАЗ 2103 внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Подія трапилась неподалік с. Євгенівка Снігурівської міської територіальної громади Баштанського району. Два чоловіки 1983 р.н. та 1987 р.н. їхали польовою дорогою від села в пошуку дров. Під час руху відбувся вибух, автотранспорт зазнав значних пошкоджень, а люди залишились неушкодженими", — повідомляють у ДСНС.

Постраждалі не могли самотужки дістатись безпечної території, оскільки зона підриву була досить щільно замінована. На допомогу чоловікам було направлено групу піротехнічних робіт ДСНС України. Фахівці евакуювали людей шляхом створення безпечного "коридору" завдовжки близько 140 м.

У ДСНС кажуть, що медичної допомоги чоловіки не потребували. При обстеженні місця детонації піротехніки з'ясували, що громадяни наїхали на протипіхотну міну.