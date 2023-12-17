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На окупованих територіях гостра гуманітарна криза, — ЦНС

На ТОТ не вистачає понад 3 тисяч лікарів.

На окупованих територіях гостра гуманітарна криза, — ЦНС
Фото: EPA/UPG

На ТОТ України загострюється гуманітарна криза, там дефіцит ліків та медичного персоналу. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За попередніми підрахунками на тимчасово окупованих територіях не вистачає понад три тисячі медиків. Також зберігається дефіцит ліків. Адже росіяни повністю переорієнтували медичну систему на ТОТ задля обслуговування окупаційних військ", — пише ЦНС.

Росіяни вимагають у цивільних оформлення всіх російських документів в обмін на отримання кваліфікованої медичної допомоги. Українське підпілля намагається надавати медичну допомогу людям на дому чи у пристосованих для цього приміщеннях медичних пунктів установ.

"За можливості формуйте запас медикаментів першої необхідності та освоюйте базові правила надання первинної домедичної допомоги", — додали в "Центрі національного спротиву".

  • Російське керівництво поставило гауляйтерам завдання довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до як мінімум 85%.
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