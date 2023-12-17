Окупанти змушують працівників ЗАЕС підписувати контракт з "Росатомом" та отримувати російське громадянство

Російські окупанти продовжують тиснути на персонал Запорізької АЕС та змушують українських робітників підписувати контракт з "Росатомом" та погоджуватися на російське громадянство. Крім того, росіяни заставляють персонал АЕС робити доноси на своїх колег.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Держава-агресор росія, під чиїм тимчасовим окупаційним контролем перебуває об’єкт критичної інфраструктури, посилює тиск на громадян України, які працюють на АЕС, аби змусити їх отримати російські паспорти та підписати контракти з "росатомом", – пишуть у ГУР. Росіяни встановили так званий "дедлайн" для паспортизації працівників ЗАЕС та підписання контрактів до 31 грудня 2023 року. "З метою примусу на українських фахівців чинять психологічний тиск, вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки", – додають в розвідці. У разі відмови від підписання контрактів з "Росатомом" та паспортів, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру один до одного, і заставляють працівників станції робити доноси на своїх колег. Водночас серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану українську атомну електростанцію — замість двох місяців Москва наказує їм працювати по пів року й довше через нестачу охочих.

Ситуація на ЗАЕС:

Фахівці МАГАТЕ стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій. 2 грудня уночі на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут, була загроза радіаційній безпеці