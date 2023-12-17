Росія перед виборами готує масові фальсифікації та залякування українців на окупованих територіях, – розвідка

Місцеві жителі з прапорцями РФ стоять у черзі на спецавтобуси до Ростовської області, щоб взяти участь на парламентських виборах

Росія збирається проводити "вибори" президента РФ 15-17 березня 2024 року на окупованих територіях України з залякуваннями та фальсифікаціями. Саме проведенням виборів на ТОТ Кремль хоче виправдати збройну агресію на територію України, – пише Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

У грудні Центральна виборча комісія Росії оголосила, що голосування на «виборах» президента РФ в березні 2024 року відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Це сталося після того, як ТОТ були включені до числа суб’єктів РФ на регіональних виборах у вересні 2023 року.

У британській розвідці зазначають, що РФ збирається проводити "вибори" президента РФ 15-17 березня 2024 року на окупованих територіях України з залякуваннями та фальсифікаціями.

"Російська влада майже напевно бачить досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки хоче створити враження легітимності вторгнення Росії, – йдеться у зведенні.

Там додають, що РФ майже напевно використовуватиме методи, включаючи суттєві фальсифікації виборів та залякування виборців, щоб забезпечити перемогу президента Росії Володимира Путіна зі значним відривом від конкурентів.