У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти грабують промислові об'єкти на ТОТ Запорізької області

Росіяни вивозять лом із заводів до РФ.

Окупанти грабують промислові об'єкти на ТОТ Запорізької області
Фото: Telegram/Павло Кириленко

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни грабують промислові об’єкти, а потім вивозять все через порти на територію Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Із заводів вивозять лом й відправляють до рф через порт у Бердянську. Грабіж відбувається “підрядниками” під наглядом солдатів зс рф", – пишуть у підпіллі. 

У ЦНС зазначають, у цьому і є справжня мета окупації – ресурси, грабіж, мародерство з подальшим нав’язуванням “російської культури”, переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies