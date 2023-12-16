Окупанти грабують промислові об'єкти на ТОТ Запорізької області

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни грабують промислові об’єкти, а потім вивозять все через порти на територію Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Із заводів вивозять лом й відправляють до рф через порт у Бердянську. Грабіж відбувається “підрядниками” під наглядом солдатів зс рф", – пишуть у підпіллі.

У ЦНС зазначають, у цьому і є справжня мета окупації – ресурси, грабіж, мародерство з подальшим нав’язуванням “російської культури”, переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення.