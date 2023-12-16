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Росіяни накрили вогнем Харківщину

Впродовж доби окупанти завдали ударів по 20 населених пунктах.

Росіяни накрили вогнем Харківщину
Фото: ДСНС Харківщини

Впродовж доби російська армія завдала артилерійських та мінометних обстрілів по 20 населених пунктах Харківщини. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілів постраждали Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.

Крім того, на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 9 ворожих атак.

"Близько 23 год внаслідок ворожого обстрілу м. Куп'янськ зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку. Без постраждалих. У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару безпілотником, сталося загоряння приватного будинку", – повідомляє Синєгубов.

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