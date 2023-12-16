Ворог продовжує обстрілювати Донеччину: зруйновані адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти

Впродовж доби росіяни завдали ударів по Кураховому, Торецьку, Костянтинівці та іншим населеним пунктам Донеччини. Ворог застосовує авіабомби та важку артилерію. Внаслідок влучань зруйоновані адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури.

Про це інформує в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз.

"На Донецькому напрямку Курахове зазнало трьох обстрілів: пошкоджено багатоповерхівку, приватний сектор і ринок. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На Горлівському напрямку росіяни скинули дві керовані авіабомби на Торецьк — пошкоджено 10 будинків, 7 адмінбудівель і 2 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 2 промислові споруди", – йдеться у повідомленні.

Фото: Ігор Мороз

Крім того, ще три громади Донеччини потерпіли ворожі обстріли. Без жертв.