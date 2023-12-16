Уночі сили ППО знищили усі повітряні цілі, які атакували Київ

Ворожі безпілотники атакували столицю групами, хвилями і з різних напрямків.

У ніч на суботу росіяни атакували безпілотниками Київ з різних напрямків кількома хвилями та групами. Сили ППО збили всі повітряні цілі ворога над столицею. Про це повідомляє КМВА.

"Шоста повітряна атака на Київ з початку місяця. Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси "Shahed". БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені", – йдеться у повідомленні.

В адміністрації наголосили, що ймовірно, ворог повернувся до тактики зразка травня 2023 року.

"Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни спостерігали у першій половині грудня", – пишуть там.

Внаслідок роботи ППО та падіння уламків у місті ніхто не постраждав.