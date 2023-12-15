Апеляційний суд в РФ затвердив вирок кримському журналісту Ернесу Аметову

Раніше його засудили до 11 років колонії суворого режиму у справі Хізб-ут-Тахрір

Апеляційний військовий суд у Власисі залишив чинним вирок цивільному журналісту Ернесу Аметову з тимчасово окупованого Криму. Перед тим Південний окружний військовий суд засудив його до 11 років колонії режиму у справі Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

Дружина Аметова вважає цей вирок помстою російської спецслужби зате, що її чоловік відмовився обмовляти своїх єдиновірців.

“Ернес – віруюча людина. Він вірний Богові та своїм життєвим принципам. Коли він відмовився, йому сказали: "Отже, сидітимеш з усіма", - сказала дружина політв'язня.

На її думку, силовикам “не важливо, саджають вони реальних терористів чи звичайних людей”.

“Суд мені більше нагадав конвеєр із закочування кришок консерв — настільки бездоганний і лякаюче швидкоплинний, налагоджений до ідеалу процес. Наче вони не вирішують долю людини, а закочують чергову консерву. [Для суду це] нічого особистого, просто бізнес”, - наголосив Ернес Аметов.

Прокуратура звинувачувала Аметова в участі у терористичній організації та спробі державного перевороту у Криму.

Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму