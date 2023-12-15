Апеляційний суд в РФ затвердив вирок кримському журналісту Ернесу Аметову

Апеляційний військовий суд у Власисі залишив чинним вирок цивільному журналісту Ернесу Аметову з тимчасово окупованого Криму. Перед тим Південний окружний військовий суд засудив його до 11 років колонії режиму у справі Хізб ут-Тахрір.
Про це повідомляє “Кримська солідарність”.
Дружина Аметова вважає цей вирок помстою російської спецслужби зате, що її чоловік відмовився обмовляти своїх єдиновірців.
“Ернес – віруюча людина. Він вірний Богові та своїм життєвим принципам. Коли він відмовився, йому сказали: "Отже, сидітимеш з усіма", - сказала дружина політв'язня.
На її думку, силовикам “не важливо, саджають вони реальних терористів чи звичайних людей”.
“Суд мені більше нагадав конвеєр із закочування кришок консерв — настільки бездоганний і лякаюче швидкоплинний, налагоджений до ідеалу процес. Наче вони не вирішують долю людини, а закочують чергову консерву. [Для суду це] нічого особистого, просто бізнес”, - наголосив Ернес Аметов.
Прокуратура звинувачувала Аметова в участі у терористичній організації та спробі державного перевороту у Криму.
Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму
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Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та в США партія діє легально та публічно.
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Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.
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Російська окупаційна адміністрація етапувала з Криму у в'язницю міста Верхньоуральська Челябінської області активіста з Білогірська Азамата Еюпова. Раніше його засудили на 17 років позбавлення волі. Нагадаємо, 19 липня 2022 року воєнний південний окружний суд тимчасово окупованого Криму присудив 17 років колонії суворого режиму кримськотатарському активісту Азамату Еюпову. Його затримали ще 17 лютого 2021 року у Білогірську. Його звинувачують в "організації терористичної діяльності" та причетності до "Хізб ут-Тахрір".
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16 червня Південний окружний військовий суд засудив активіста “Кримської солідарності” Ансара Османова на 20 років позбавлення волі. Перші 5 років він має провести у в'язниці. Ансара Османова російські окупанти звинувачують в організації діяльності ісламської політичної організації Хізб ут-Тахрір.
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Південний окружний військовий суд Росії засудив фігурната справи “кримських мусульман” Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму. Ернеса Сейтосманова судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір.
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Український політв’язень у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров помер у СІЗО російського Новочеркаська.
- У Росії кримського імама Раїфа Февзієва засудили до 17 років позбавлення волі. Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”.