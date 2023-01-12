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У Росії кримського імама засудили до 17 років позбавлення волі

Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”.

У Росії кримського імама засудили до 17 років позбавлення волі
Раїф Февзієв
Фото: “Кримська солідарність”

У Росії кримського імама Раїфа Февзієва засудили до 17 років позбавлення волі. Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”, яка в Росії була визнана терористичною. 

Про це повідомило громадське об'єднання “Кримська солідарність”. 

“Суддя визнав релігійного діяча Раїфа Февзієва винним та засудив його до 17 років позбавлення волі. Перші три він має відбувати у в'язниці. Також встановив обмеження після звільнення строком на 1,5 року”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що оголошення вироку відбулося в Південному окружному військовому суді в Росії. На засідання із тимчасово окупованого Криму приїхали близько 30 осіб.

17 серпня 2021 року проходили масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму та у Балаклавському, Нахімівському районах Севастополя. Серед затриманих був Раїф Февзієв.

Нагадаємо, в липні 2022 року в окупованому Криму засудили до 17 років колонії кримського татарина з хворобою серця. Під час утримання в СІЗО чоловік мав чотири ішемічні інсульти.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з незаконним рішенням Південного окружного військового суду в м. Ростов-на-Дону від 12 травня про засудження 5 кримських татар.

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