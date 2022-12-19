У селі Медведівка Джанкойського району в окупованому Криму вранці 19 грудня російські силовики провели обшуки у трьох будинках кримських татар.
Про це повідомило громадське об’єднання "Кримська солідарність".
Як повідомляють активісти, обшуки пройшли у будинках трьох рідних братів Ахаєвих – Ернеста, Марлена й Амета. На даний момент відомо про затримання Ернеста і Марлена Ахаєвих. Амета російські силовики не затримали.
Про причини обшуків не повідомляють, офіційних повідомлень від російських силовиків також наразі немає.
Раніше, 15 грудня, в цьому ж селі пройшов обшук у кримського татарина Мустафи Мурахаса - шукали "заборонені предмети". Тоді нічого не було виявлено і вилучено.
Нагадаємо, в окупованому Росією Криму кримські татари отримали понад 1500 повісток на мобілізацію.