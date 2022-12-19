Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні
Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ, - NYT
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ, - NYT
Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення
Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання
Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку війни повітряна тривога в Києві тривала 665 годин 10 хвилин, - "Київ Цифровий"

Команда застосунку розповіла про результати за 2022 рік, а також про плани на 2023-й.

З початку війни повітряна тривога в Києві тривала 665 годин 10 хвилин, - "Київ Цифровий"
Фото: "Київ Цифровий"

Команда "Київ Цифровий" разом розповіла про результати цифровізації міста за рік, про те, які рішення були впроваджені у воєнний час, а також про плани на наступний рік.

Про це йшлося на презентації "Київ Цифровий".

Так, у 2022 році у столиці з'явилися кілька нових сервісів:

Транспорт. Київ став першим містом в Україні, яке повністю відмовилось від паперових квитків у транспорті. Було підключено оплату банківською карткою та гаджетами з NFC на всіх маршрутах і видах комунального громадського транспорту.

Також у застосунку з'явився новий сервіс - рух громадського транспорту. 3000 зупинок, понад 100 маршрутів автобусів, тролейбусів і трамваїв. Тепер ви можете відслідкувати час їх прибуття, зберігати маршрути та дізнаватися про можливі й актуальні варіанти пересадок.

Зв'язок. У Києві встановлено 295 базових станцій у всіх районах міста. Близько 1000 укриттів було підключено до Wif-Fi.

Безпека. "Київ Цифровий" також попереджає про загрози авіаударів та спрямовує людей до найближчого бомбосховища під час повітряної тривоги. Зазначається, що з початку повномасштабної війни тривог було 600, і разом вони тривали 655 годин 10 хвилин.

У застосунку зібрані місцезнаходження укриттів, інструкції дій при обстрілах, створено мапу працюючих аптек, АЗС і СТО столиці. А ще додано мапу травмпунктів, точок продажу хлібу, пунктів із безкоштовною питною водою та бюветами, точки працюючих продуктових магазинів, зоомагазинів та ветлікарень, гуманітарних штабів та інших підприємств.

Система камер відеоспостережень з’єднаних з ситуаційним центром.

Адміністративні послуги. Застосунок дозволяє записатись у ЦНАП онлайн. 

Екологія. Користувачі можуть отримувати сповіщення та рекомендації в разі погіршення якості повітря в Києві. 46 сертифікованих встановлених індикативних датчиків і 5 станцій разом аналізують повітря за великою кількістю показників. Аналогічні системи вже працюють у десятках країн світу.

Культура і туризм. У застосунку створено туристично-культурний хаб з віртуальними 3D-турами пошкодженими внаслідок російської агресії зруйнованими будівлями Києва, які супроводжуються 15 аудіогідами двома мовами.

Застосована технологія для оцифрування. Оцифровано 11 об'єктів (історична реконструкція, історичні персонажі, елементи інтерактиву).

Е-демократія. Також у"Київ Цифровий" з’яивились електронні петиції та голосування. Найпопулярніші теми наразі - транспорт та інфраструктура. За дерусифікацію було віддано більше 100 тис. голосів. 

Адаптивність. Тому цього року "Київ Цифровий" випустив англомовну версію, що дозволяє іноземним громадянам отримувати актуальну інформацію про життя в місті.

"Війна внесла корективи в наші плани. Проте головна місія залишалась незмінна - щодня робити Київ комфортнішим, безпечнішим та екологічнішим. Жодні ракетні обстріли не зупинять розвиток столиці", - зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

На заході також виступив Володимир Кличко, який став амбасадором міського застосунку "Київ Цифровий".

Фото: "Київ Цифровий"

Нагадаємо, "Київ Цифровий" – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси. Користувачам вже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки, оплата паркування, сплата штрафів, повернення евакуйованої автівки з QR-кодом, а також голосування за проєкти Громадського бюджету.

Застосунок доступний для безкоштовного завантаження у App Store та Google Play.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також