З початку війни повітряна тривога в Києві тривала 665 годин 10 хвилин, - "Київ Цифровий"

Команда застосунку розповіла про результати за 2022 рік, а також про плани на 2023-й.

Команда "Київ Цифровий" разом розповіла про результати цифровізації міста за рік, про те, які рішення були впроваджені у воєнний час, а також про плани на наступний рік.

Про це йшлося на презентації "Київ Цифровий".

Так, у 2022 році у столиці з'явилися кілька нових сервісів:

Транспорт. Київ став першим містом в Україні, яке повністю відмовилось від паперових квитків у транспорті. Було підключено оплату банківською карткою та гаджетами з NFC на всіх маршрутах і видах комунального громадського транспорту.

Також у застосунку з'явився новий сервіс - рух громадського транспорту. 3000 зупинок, понад 100 маршрутів автобусів, тролейбусів і трамваїв. Тепер ви можете відслідкувати час їх прибуття, зберігати маршрути та дізнаватися про можливі й актуальні варіанти пересадок.

Зв'язок. У Києві встановлено 295 базових станцій у всіх районах міста. Близько 1000 укриттів було підключено до Wif-Fi.

Безпека. "Київ Цифровий" також попереджає про загрози авіаударів та спрямовує людей до найближчого бомбосховища під час повітряної тривоги. Зазначається, що з початку повномасштабної війни тривог було 600, і разом вони тривали 655 годин 10 хвилин.

У застосунку зібрані місцезнаходження укриттів, інструкції дій при обстрілах, створено мапу працюючих аптек, АЗС і СТО столиці. А ще додано мапу травмпунктів, точок продажу хлібу, пунктів із безкоштовною питною водою та бюветами, точки працюючих продуктових магазинів, зоомагазинів та ветлікарень, гуманітарних штабів та інших підприємств.

Система камер відеоспостережень з’єднаних з ситуаційним центром.

Адміністративні послуги. Застосунок дозволяє записатись у ЦНАП онлайн.

Екологія. Користувачі можуть отримувати сповіщення та рекомендації в разі погіршення якості повітря в Києві. 46 сертифікованих встановлених індикативних датчиків і 5 станцій разом аналізують повітря за великою кількістю показників. Аналогічні системи вже працюють у десятках країн світу.

Культура і туризм. У застосунку створено туристично-культурний хаб з віртуальними 3D-турами пошкодженими внаслідок російської агресії зруйнованими будівлями Києва, які супроводжуються 15 аудіогідами двома мовами.

Застосована технологія для оцифрування. Оцифровано 11 об'єктів (історична реконструкція, історичні персонажі, елементи інтерактиву).

Е-демократія. Також у"Київ Цифровий" з’яивились електронні петиції та голосування. Найпопулярніші теми наразі - транспорт та інфраструктура. За дерусифікацію було віддано більше 100 тис. голосів.

Адаптивність. Тому цього року "Київ Цифровий" випустив англомовну версію, що дозволяє іноземним громадянам отримувати актуальну інформацію про життя в місті.

"Війна внесла корективи в наші плани. Проте головна місія залишалась незмінна - щодня робити Київ комфортнішим, безпечнішим та екологічнішим. Жодні ракетні обстріли не зупинять розвиток столиці", - зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

На заході також виступив Володимир Кличко, який став амбасадором міського застосунку "Київ Цифровий".

Фото: "Київ Цифровий"

Нагадаємо, "Київ Цифровий" – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси. Користувачам вже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки, оплата паркування, сплата штрафів, повернення евакуйованої автівки з QR-кодом, а також голосування за проєкти Громадського бюджету.

Застосунок доступний для безкоштовного завантаження у App Store та Google Play.