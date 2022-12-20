У Херсоні росіяни за добу вбили двох мирних людей

За минулу добу окупанти у Херсоні поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, під обстрілами загинуло дві людини.

Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич написав у Telegram.

Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

Також є жертви серед цивільного населення. За минулу добу росіяни вбили двох людини, три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, після того як ЗСУ вигнали російських окупантів із Херсону, вони продовжують обстрілювати місто. Так, 19 грудня російські окупаційні війська знову обстріляли центр міста Херсон. В результаті було пошкоджена будівля обласної військової адміністрації.

18 грудня внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, четверо були травмовані.

Зранку 17 грудня росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні.

Також 17 грудня внаслідок ворожого обстрілу села Степанівка під Херсоном загинула жінка.