Про постраждалих не повідомляється.

Російські окупаційні війська знову обстріляли центр міста Херсон. В результаті було пошкоджено обласної військової адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Херсон. Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА", - написав у телеграм-каналі заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Він також опублікував фото наслідків обстрілу.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Нагадаємо, після того як ЗСУ вигнали російських окупантів із Херсону, вони продовжують обстрілювати місто. Так, учора внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, четверо були травмовані.

Зранку 17 грудня росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні.

Також 17 грудня внаслідок ворожого обстрілу села Степанівка під Херсоном загинула жінка.