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На південному напрямку ЗСУ збили 10 “шахедів”

Про збиті безпілотники повідомив речник Одеської ОВА.

На південному напрямку ЗСУ збили 10 “шахедів”
Фото: тг-канал Цаплієнка

У ніч на 19 грудня на південному напрямку Збройні сили України збили 10 “шахедів”.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“У ніч, з 18 на 19 грудня 2022 року, російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. На південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 "шахедів", – сказав він.

Нагадаємо, вночі 19 листопада окупанти атакували Київ 20 безпілотниками, 15 з яких збили. Відомо про влучання в об’єкт критичної інфраструктури столиці. 

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