​Україна готується до всіх можливих обронних сценаріїв, – Зеленський про захист кордону з РФ і Білоруссю

Українські військові тримають Бахмутський напрямок попри те, що окупанти роблять все, щоб у місті не лишилося жодної вцілілої стіни.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський після проведення засідання Ставки.

За словами глави держави, Збройні сили поступово зменшують потенціал окупантів у Запорізькій області і на півдні загалом. Знищуються склади і логістика російської армії.

“ППО – постійний пріоритет Ставки, і я ще раз підкреслюю це. Шановні партнери! Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО у достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструмента терору. Це буде одним із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів”, – наголосив президент.

Він додав, що на Ставці детально обговорювався захист кордону як з Росією, так і з Білоруссю.

“Захист кордону – це також постійний пріоритет. Готуємось до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто би і до чого не схиляв Мінськ – це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України й українців”, – підсумував глава держави.

Раніше головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний говорив, що він немає сумніву в тому, що росіяни знову підуть на Київ.